الوسيط الأمريكي يجتمع مع مفاوضين إسرائيليين لحل النزاع البحري مع لبنان

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم (السبت)، أن مفاوضين إسرائيليين اجتمعوا مع الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية مع لبنان.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الفريق استمع إلى أحدث المستجدات بعد زيارة الوسيط للبنان وناقش الطرفان صياغة توجهات بناءة للمضي قدمًا في المفاوضات.
وأضافت الوزارة أنها ستحافظ على المصالح الاقتصادية والأمنية لإسرائيل لكنها تعتزم "حل القضية في المستقبل القريب"، وفقاً لـ"رويترز".
وأدى الخلاف بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية إلى عرقلة التنقيب عن موارد الطاقة في أجزاء من شرق البحر المتوسط، كما يهدد بتفاقم التوتر بين البلدين.