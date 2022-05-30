الوكالة الذرية تحذر: اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ 18 مرة الحدّ المسموح

وفي التفاصيل، وفقًا لتقديرات منتصف مايو الجاري، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3809,3 كيلوغرام، مقابل 3197,1 كيلوغرام في فبراير، بعيدًا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202,8 كيلوغرام (أو 300 كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6)، وفقًا للعربية نت.