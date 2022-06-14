الوكالة الذرية: مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران وصلت طريقاً مسدوداً

ولفت أيضاً إلى أن الكاميرات التي أزالتها إيران كانت جزءاً مهماً من آلية الرقابة، مؤكداً أنها بفعلتها تقوض عمل الوكالة، وتقيّد الشفافية، مشيراً إلى أن التصعيد لا يخدم أي طرف في المفاوضات النووية مع إيران، موضحاً أن الانتهاكات النووية تبعد طهران عن مسار التفاوض.