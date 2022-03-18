الولايات المتحدة تؤكد أن هدفها الأول عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًّا

وحول إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة العقوبات كمنظمة إرهابية ضمن الاتفاق النووي الإيراني أفاد ماكنزي بأن الحرس الثوري الإيراني هو محور السلوك الإيراني السيئ في مسرح العمليات، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل كبيرة أخرى في العمليات لن تعالجها الاتفاقية النووية الإيرانية، وسنحتاج إلى أن نكون قادرين على معالجة ذلك، ويفضل من خلال المفاوضات، وتوفير عنصر عسكري لنهج الولايات المتحدة الاستراتيجي الشامل تجاه إيران.