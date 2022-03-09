الولايات المتحدة ترسل صواريخ باتريوت إلى بولندا.. وتعلّق: إجراء حكيم

ووفق "الألمانية"، أضاف البيان: "هذا إجراء حكيم لحماية القوات يدعم التزامنا بالبند الخامس، ولن يدعم بأيّ حالٍ من الأحوال أي عمليات هجومية"، في إشارة إلى المبدأ القائل إن الهجوم على عضو واحد في حلف شمال الأطلسي هو هجوم على جميع الأعضاء.