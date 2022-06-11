الولايات المتحدة تقود قمة الأمريكتين لتتبنى "إعلان لوس أنجلوس" للهجرة

ووقع "إعلان لوس أنجلوس" كل من الأرجنتين، باربادوس، بليز، البرازيل، كندا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، جامايكا، المكسيك، الولايات المتحدة، بنما، باراغواي، البيرو، والأوروغواي.