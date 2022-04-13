الولايات المتحدة تمدد إعلان الطوارئ الصحية مع تزايد إصابات "كورونا"

قرر وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي تمديد فترة الطوارئ الرسمية للصحة العامة لمواجهة جائحة "كورونا" لمدة 90 يومًا أخرى، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة للسيطرة على الإصابات الجديدة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مسؤول إداري على دراية بالأمر قوله: إن قرار الوزير "كزافييه بيسيرا" يسمح باستمرار بعض السلطات والصلاحيات الخاصة للطوارئ، مثل توفير اختبارات مجانية في المنازل لكبار السن أو تمويل بعض علاجات فيروس "كورونا".
وكان من المقرر أن ينتهي إعلان الطوارئ الرسمي هذا الأسبوع، فيما تعهد "بيسيرا" سابقًا بتقديم إشعار مدته 60 يومًا قبل انتهاء حالة الطوارئ في البلاد، للسماح للشركات والمواطنين بالاستعداد للتطورات الجديدة.
وتشهد الولايات المتحدة زيادة مستمرة في الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، بما يصل إلى حوالي 30 ألف حالة جديدة يوميًّا، فيما حذر الخبراء أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر من البيانات المجمعة؛ نظرًا لعدم تسجيل نتائج بعض الاختبارات المنزلية ضمن البيانات.