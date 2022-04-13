الولايات المتحدة تمدد إعلان الطوارئ الصحية مع تزايد إصابات "كورونا"

وتشهد الولايات المتحدة زيادة مستمرة في الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، بما يصل إلى حوالي 30 ألف حالة جديدة يوميًّا، فيما حذر الخبراء أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر من البيانات المجمعة؛ نظرًا لعدم تسجيل نتائج بعض الاختبارات المنزلية ضمن البيانات.