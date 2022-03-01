اليابان تفرض عقوبات على بوتين ولافروف وشويغو

أصدرت وزارة الخارجية اليابانية، تفاصيل العقوبات التي فرضتها الحكومة على روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.

شملت العقوبات الشخصية ستة ممثلين للقيادة الروسية، من ضمنهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه العقوبات الشخصية، نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وسيتم تجميد أصولهم في اليابان إذا تم الكشف عنها.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات تصدير على 49 شركة ومؤسسة؛ بما في ذلك جهاز الأمن الفيدرالي ومديرية الاستخبارات العامة، وشركتا "سوخوي" و"ميغ"، والشركة الحكومية الكبرى "روستيخ" وغيرها.

وتشمل قائمة العقوبات أيضًا بنك روسيا وVEB و"بروم سفياز بنك".

بالإضافة إلى ذلك، فرضت طوكيو حظرًا على تصدير المنتجات ذات الاستخدام العام، التي يمكن أن يساهم توريدها في نمو الإمكانات العسكرية لروسيا؛ لا سيما أشباه النواقل.