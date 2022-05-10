اليابان تقدم منحة طارئة لليمن بـ 10 ملايين دولار

أعلنت اليابان اليوم (الثلاثاء) تقديم منحة طارئة لليمن بعشرة ملايين دولار، عبر برنامج الأغذية العالمي للاستجابة لأزمة الغذاء في البلاد.
وأوضحت الحكومة اليابانية في بيان، أن هذه المنحة تأتي في إطار جهود اليابان للاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم اتفاق الهدنة، التي ترعاها الأمم المتحدة في البلد الغارق في النزاع الدامي للعام الثامن على التوالي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضافت أن ما يقرب من 2.5 مليون يمني سيستفيدون من هذه المساعدات.
وأشارت الحكومة اليابانية إلى أن الوضع الإنساني في اليمن، قد يزداد تدهورًا، بسبب تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب في أوكرانيا.