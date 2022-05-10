اليابان تقدم منحة طارئة لليمن بـ 10 ملايين دولار

وأوضحت الحكومة اليابانية في بيان، أن هذه المنحة تأتي في إطار جهود اليابان للاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم اتفاق الهدنة، التي ترعاها الأمم المتحدة في البلد الغارق في النزاع الدامي للعام الثامن على التوالي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".