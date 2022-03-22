اليابان تنفجر غضبًا في وجه روسيا.. ما حدث غير مبرر

ولطالما كانت العلاقات بين اليابان وروسيا معقدة، ولم يوقع البلدان على معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية؛ بسبب خلاف حول أربع جزر صغيرة تكون أرخبيل الكوريل.

وسيطر الجيش السوفييتي على هذا الأرخبيل في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، ولم تعده موسكو منذ ذلك الوقت إلى طوكيو.