اليمن.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لأكثر من 4000 مستفيد خلال أسبوع

وراجع عيادة الطوارئ 634 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 279 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 100 مستفيد، وقسم الجراحة والتضميد 99 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 271 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مراجع واحد، وقسم التغذية العلاجية 91 مستفيدًا، وقسم التوليد شخصان اثنان، فيما صرفت الأدوية لـ1.476 فردًا، كما راجع قسم الأشعة 56 مستفيدًا، وقسم المختبر 387 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.266 فردًا.