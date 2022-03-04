اليمن.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لأكثر من 4000 مستفيد خلال أسبوع

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها العلاجية لـ4.662 مستفيدًا خلال المدة من 16 حتى 22 فبراير 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 634 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 279 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 100 مستفيد، وقسم الجراحة والتضميد 99 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 271 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مراجع واحد، وقسم التغذية العلاجية 91 مستفيدًا، وقسم التوليد شخصان اثنان، فيما صرفت الأدوية لـ1.476 فردًا، كما راجع قسم الأشعة 56 مستفيدًا، وقسم المختبر 387 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.266 فردًا.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 519 فردًا، وقسم نقل الدم شخص واحد، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.