اليمن.. هذا ما فعله قيادي حوثي كبير بشاب في محافظة إب

نقلت مواقع يمنية عن مصادر خاصة أن قياديًّا في مليشيا الحوثي بمديرية الرضمة بمحافظة إب، أقدَمَ، يوم الأحد الماضي، على دهس شاب بسيارته الخاصة؛ مما أدى إلى وفاته بعد تركه في الشارع ينزف دون إسعافه.