اليمن.. هذا ما فعله قيادي حوثي كبير بشاب في محافظة إب

نقلت مواقع يمنية عن مصادر خاصة أن قياديًّا في مليشيا الحوثي بمديرية الرضمة بمحافظة إب، أقدَمَ، يوم الأحد الماضي، على دهس شاب بسيارته الخاصة؛ مما أدى إلى وفاته بعد تركه في الشارع ينزف دون إسعافه.
وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو أبو جلال القاسمي والمعين من قِبَل الجماعة مسؤول جهاز المخابرات في يريم والرضمة، قام بدهس الشاب رمزي محسن القباص، بسيارته الخاصة، وتركه في الشارع يغرق في دمائه متجاهلًا إسعافه"؛ حسب "الموقع بوست".
وأضافت المصادر، أن والد الشاب عندما تجاهل القيادي الحوثي إسعافه، قام بنقله إلى أحد مستشفيات ذمار، ونظرًا لتأخر إسعافه فضلًا عن قلة إمكانيات والده، توفي الشاب متأثرًا بجراحه نتيجة حادثة الدهس.
وأشار "الموقع بوست" إلى أن حادثة دهس الشاب رمزي القباص، حدثت إثر الاشتباكات المسلحة التي حدثت بين القيادات الحوثية الخميس الماضي بمديرية الرضمة بين "القاسمي" المعيّن مسؤول جهاز مخابرات يريم والرضمة، و"السراجي" مدير أمن الرضمة، واستخدمت فيها قذائف "الآر. بي. جي" والصواريخ والرشاشات، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.