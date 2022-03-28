اليوم أم غداً؟.. تضارب في موعد بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بتركيا

وأوردت "رويترز"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا خلال اتصال هاتفي، أمس على استضافة تركيا للمحادثات، التي تأمل أنقرة في أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.