اليوم أم غداً؟.. تضارب في موعد بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بتركيا

ذكر مسؤول تركي كبير، أن وفدي التفاوض الروسي والأوكراني سيبدآن في وقت لاحق اليوم (الاثنين)، محادثات السلام في مدينة إسطنبول.
وأوردت "رويترز"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا خلال اتصال هاتفي، أمس على استضافة تركيا للمحادثات، التي تأمل أنقرة في أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.
في غضون ذلك، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "إن المحادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني ربما تبدأ غداً في تركيا".
وأضاف "بيسكوف": "بالفعل بدأنا إرسال وفدنا إلى تركيا، لكننا نتوقع أن تبدأ المحادثات غداً وبشكل نظري"، وفقاً لـ"تاس".
وتابع: "لا يمكنني الحديث حتى الآن عن التقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا"، لكنه أكد على أهمية استمرارها بين الجانبين.