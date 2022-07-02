اليونان تُفرج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

أعلن مسؤولون في خفر السواحل اليوناني، أن ناقلة ترفع العلم الإيراني احتجزتها أثينا، في أبريل، وصادرت الولايات المتحدة جزءًا من شحنتها؛ جرى سحبها إلى ميناء بيريوس، اليوم (السبت)، بعد أن وافقت السلطات اليونانية على الإفراج عنها.