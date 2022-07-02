العالم

اليونان تُفرج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

تتجه لتسليم شحنتها
اليونان تُفرج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة
ناقلة النفط الإيرانية
سبق
سبق

أعلن مسؤولون في خفر السواحل اليوناني، أن ناقلة ترفع العلم الإيراني احتجزتها أثينا، في أبريل، وصادرت الولايات المتحدة جزءًا من شحنتها؛ جرى سحبها إلى ميناء بيريوس، اليوم (السبت)، بعد أن وافقت السلطات اليونانية على الإفراج عنها.

وأفاد أحد المسؤولين بأن الناقلة "كاريستوس غادرت الساعة 6:30 صباحًا وستصل بيريوس حوالى الساعة 10:00 مساء؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

من جهته، أكد المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية "علي أكبر صفائي"، إفراج اليونان عن السفينة الإيرانية المحتجزة لديها.

وبيّن أن السفينة تتجه حاليًا إلى سفينة أجنبية لاستلام شحنتها النفطية.

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