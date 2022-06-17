"اليونيسيف": عدد الأطفال النازحين حول العالم يصل إلى ٣٧ مليونًا

أعلنت منظمة اليونيسيف أن عدد الأطفال النازحين حول العالم بنهاية عام ٢٠٢١ بلغ ٣٧ مليونًا، بينهم ١٤ مليون لاجئ و٢٢ مشردًا داخليًّا؛ وذلك بسبب الصراعات والعنف والهشاشة في بلدان مثل أفغانستان واليمن والكونغو الديمقراطية، والجفاف في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، والفيضانات الشديدة في الهند وبنجلاديش وجنوب أفريقيا.