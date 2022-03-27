انتخابات الرئاسة الفرنسية.. لوبان تقطع وعداً حال هزيمتها

وأضافت: "في هذه الحالة (الخسارة) لا أعتقد أنني سأترشح (مرة أخرى)، لكنني سأستمر في القيام بما أفعله منذ سنوات، وهو الدفاع عن الشعب الفرنسي. لا أعرف من أي منصب، لكن سيكون المنصب الذي أكون فيه أكثر فاعلية".