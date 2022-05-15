انتخابات لبنان.. هل يزيح الشعبُ النخبةَ الحاكمة المسؤولة عن الانهيار الاقتصادي؟

ومنذ الانتخابات السابقة في عام 2018، هز لبنانَ انهيارٌ اقتصادي أنحى البنك الدولي باللوم فيه على النخبة الحاكمة، وشهد مرفأ بيروت انفجارًا ضخمًا في 2020؛ لكن بينما يعتقد محللون أن الغضب العام يمكن أن يساعد المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية على الفوز ببعض المقاعد؛ تتضاءل التوقعات بحدوث تحول كبير في ميزان القوى مع ميل النظام السياسي الطائفي في لبنان لصالح الأحزاب القائمة.