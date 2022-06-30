العالم
انتهاء المحادثات الليبية حول إجراء الانتخابات دون تحقيق تقدم كافٍ
استمرار الخلافات بشأن مؤهلات الترشح
أعلنت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، أن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف انتهت اليوم (الخميس) دون تحقيق تقدم كافٍ للمضي قدمًا لإجراء انتخابات.
وقالت "وليامز" في بيان: "إن الطرفين تمكنا خلال محادثات جنيف واجتماعات سابقة في القاهرة من حل خلافات سابقة بشأن تشكيل البرلمان المستقبلي وسلطات الرئيس والحكومة وكيفية تخصيص عائدات الدولة"، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضحت أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية.
وبينت أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدمًا.
وكانت خلافات بشأن أهلية العديد من المرشحين المختلف عليهم سببًا في انهيار إجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول).