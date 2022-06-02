اندلاع مواجهات دامية حول مقر المخابرات في العاصمة الليبية

وأضاف: المعادلة صفرية، فإما بقاء تلك المجموعات المسلحة، كلاعب حقيقي على أرض الواقع في المنطقة الغربية دون غيرهم من "الواجهات" السياسية والاجتماعية، أو أن يصف المجتمع الدولي الحالة الليبية بشكل حقيقي وهو "أن الحل فيها لن يكون إلا أمنيًّا".