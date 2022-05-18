انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو".. بريطانيا ترحب وتركيا ترفض

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)، عن تطلعه إلى الترحيب بفنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو" قريباً جداً، بعد أن تقدمت الدولتان رسمياً انضمامهما بمقر الحلف في بروكسل في وقت سابق اليوم.
وقال "جونسون" عبر حسابه على "تويتر": "هذا يوم تاريخي لحلفنا والعالم، ومنذ وقت ليس ببعيد لم يكن أحد يتوقع هذه الخطوة".
وأضاف: "طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غيّرت الخطوط الجيوسياسية لأوروبا"، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن وفدي السويد وفنلندا يجب ألا يأتيا إلى تركيا"، بعد ساعات من تقديم فنلندا والسويد طلبيهما رسمياً للانضمام للحلف.
وأضاف "أردوغان": "إن السويد يجب ألا تتوقع أن توافق تركيا على انضمامها للحلف دون إعادة الإرهابيين".
ودعا الرئيس التركي الحلفاء في "الناتو" إلى دعم الجهود التركية في بناء منطقة آمنة على الحدود مع سوريا، وتفهّم حساسيات تركيا المتعلقة بالأمن.