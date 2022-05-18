انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو".. بريطانيا ترحب وتركيا ترفض

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)، عن تطلعه إلى الترحيب بفنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو" قريباً جداً، بعد أن تقدمت الدولتان رسمياً انضمامهما بمقر الحلف في بروكسل في وقت سابق اليوم.