انطلاق المؤتمر الـ 31 للاتحاد الدولي للصحفيين في سلطنة عمان

وقال رئيس جمعية الصحفيين العمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي، في كلمته: "إن استضافة سلطنة عمان للمؤتمر ينبع من الثقة، التي أولاها لها الاتحاد الدولي للصحفيين، كما ينبع من إرادة جمعية الصحفيين العمانية في توسيع رقعة التضامن الدولي بين الصحفيين حول العالم، وجعل عُمان مركزاً أساسياً لتطوير العمل الصحفي والنقابي في إطار الاتحاد الدولي للصحفيين".