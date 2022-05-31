انطلاق المؤتمر الـ 31 للاتحاد الدولي للصحفيين في سلطنة عمان

انطلق في العاصمة العمانية مسقط، مساء اليوم (الثلاثاء)، المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين "الكونجرس 31"، الذي تنظمه سلطنة عمان، ممثلة في جمعية الصحفيين العمانية، تحت رعاية السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص لجلالة السلطان، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط.
وأعرب السيد أسعـد بن طارق عن ترحيبه العميق بالمشاركين في المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للصحفيين، لافتاً إلى أن المؤتمر يُعد فرصة للاطلاع على نهضة سلطنة عمان في المجالات التنموية والاقتصادية والسياحية والثقافية.
وعبّر نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، عن إيمان سلطنة عمان بالإعلام ودوره في نهضة الأمم وتقدمها، مشيراً إلى أن الإعلام العماني شهد تحولات كبيرة، ونجح في مواكبة كل التطورات والمتغيرات، التي يشهدها الإعلام في العالم.
واستهل حفل الافتتاح فعّالياته بالوقوف دقيقة صمت؛ حداداً على الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي اغتالها الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأدية عملها في مدينة جنين بالضفة الغربية.
وقال رئيس جمعية الصحفيين العمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي، في كلمته: "إن استضافة سلطنة عمان للمؤتمر ينبع من الثقة، التي أولاها لها الاتحاد الدولي للصحفيين، كما ينبع من إرادة جمعية الصحفيين العمانية في توسيع رقعة التضامن الدولي بين الصحفيين حول العالم، وجعل عُمان مركزاً أساسياً لتطوير العمل الصحفي والنقابي في إطار الاتحاد الدولي للصحفيين".
وأضاف "العريمي": "إننا نجتمع اليوم، والصحفيين في كثير من البقاع في العالم يتعرضون للخطر، الذي يصل إلى حد الموت، ولذلك فإننا نؤكد على كل الاتفاقات الدولية التي تضمن السلامة المهنية للصحفيين حول العالم، وأيضاً الاتفاقيات التي تضمن حماية حرية العمل الصحفي".
وشهد حفل الافتتاح الإعلان عن مسابقة سلطنة عمان لأفضل صورة صحفية في العالم، التي ستمنح في إطار الاتحاد الدولي للصحفيين.