انعطافة ترفع مستوى التوتر.. روسيا تُحَذّر السويد وفنلندا: العواقب مهولة

وتشكل هذه الانعطافة بالنسبة لهلسنكي وستوكهولم -وهما دولتان لم تنضما أبدًا إلى الحلف حتى في ذروة الحرب الباردة- نتيجة مباشرة للاجتياح الروسي لأوكرانيا؛ حيث يُنظر إلى موسكو على أنها تهديد من قِبَل جيرانها.