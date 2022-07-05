"انفجار الأسعار" يقطع الطرق ببيروت.. احتجاج بالإطارات المشتعلة!

أقدَمَ عددٌ من المحتجين في لبنان على تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع الأسعار، على قطع طرقات في العاصمة بيروت الاثنين.
وقطع محتجون الطرق في البربير والحمرا، والطريق المؤدية إلى رأس النبع- بشارة الخوري، وعند تقاطع دار الطائفة الدرزية، مستخدمين الإطارات المشتعلة والمستوعبات المحترقة.
وتأتي الاحتجاجات اعتراضًا على ارتفاع أسعار الاتصالات وانقطاع المياه والتقنين القاسي في التيار الكهربائي.
وفي "قصقص"، أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق بمستوعبات النفايات؛ احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، وانقطاع المياه عن بيروت للأسبوع الثالث على التوالي؛ وفق ما نقلته "فرانس 24- عربي".
يُذكر أن لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر؛ حيث انهارت العملة الوطنية مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية، والخدمات بشكل هائل.