"انفجار الأسعار" يقطع الطرق ببيروت.. احتجاج بالإطارات المشتعلة!

وفي "قصقص"، أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق بمستوعبات النفايات؛ احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، وانقطاع المياه عن بيروت للأسبوع الثالث على التوالي؛ وفق ما نقلته "فرانس 24- عربي".