انفجار قرب محطة القطارات المركزية في كييف بسبب حطام صاروخ روسي

قال أنطون هيراشينكو، مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، في بيان على الإنترنت، إن انفجارًا قرب محطة القطارات المركزية في كييف مساء الأربعاء، نجم عن حطام صاروخ روسي أسقطه الدفاع الجوي الأوكراني، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح "هيراشينكو" أن الحطام المتساقط أصاب أنبوب تدفئة مما تسبب في الانفجار، لكنه أحدث أضرارًا وخسائر تقل كثيرًا عما لو كان الصاروخ أصاب هدفه في وسط كييف، من دون أن يوضح ما إذا كان أي شخص أُصيب أو قتل في الانفجار.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون بوقوع انفجار قوي في وسط كييف، بالقرب من وزارة الدفاع الأوكرانية.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للأسوشيتدبرس، الأربعاء ليلاً، إن الانفجار كان نتيجة هجوم صاروخي.

وقال المسؤولون إنه لم يتضح على الفور مدى الضرر الذي تسبب فيه الانفجار، وما إذا كانت أي إصابات قد وقعت، أو موقع سقوط الصاروخ بدقة.

ووقع الانفجار، قرب محطة السكك الحديدية الجنوبية، وهي واحدة من محطتين تشكلان مجمع السكك الحديدية الرئيس للركاب، وقد استخدمها الآلاف للفرار من الحرب خلال الأسبوع الماضي.