انفجار لَغَم يودي بحياة 11 مدنيًّا ويصيب 34 جنوب سوريا

وتسببت المتفجرات، التي تُرِكت في حقول وطرق أو حتى في مبانٍ من قِبَل جميع أطراف النزاع السوري المستمر منذ عقد، في جرح آلاف المدنيين وقتل مئات منهم، ومنذ بداية عام 2022، قُتِل حوالى 124 شخصًا في مثل هذه المتفجرات.