انقلاب للإطاحة بـ"بوتين".. سيد الكرملين مريض والعهدة لـ"مخابرات أوكرانيا"

وقال "بودانوف" في حديث إلى محطة سكاي البريطانية: إن "نقطة التحول في الصراع مع روسيا ستأتي في الجزء الثاني من أغسطس المقبل، زاعمًا أنها ستؤدي إلى تغيير في القيادة الروسية؛ بحسب ما نقلت أسوشييتد برس، اليوم السبت.