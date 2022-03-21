انهيار درامي للجنيه المصري أمام الدولار.. كسر حاجز الـ18.22

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري للمرة الثالثة خلال تداولات اليوم الاثنين 21 مارس، ليصل سعر الصرف الدولار في تعاملات الظهيرة عند 18.22 جنيه بنسبة قدرها 15.9%.
وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، شهد سعر صرف الدولار في جميع البنوك صباح اليوم ارتفاعاً أمام الجنيه المصري في تداولات اليوم الاثنين.
وبدأ سعر صرف الدولار في التعاملات الصباحية 17.5 جنيه مقابل 15.74 جنيه في تعاملات أمس الأحد، بارتفاع قدره 175 قرشاً، وبنسبة تصل إلى 11.2%.
وبعد ذلك بساعتين؛ ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بقيمة قرشين ليصل التداول عند 17.77 قرشاً، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا ليصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 18.22 جنيه.
وكان البنك المركزي قد أعلن في اجتماع استثنائي صباح اليوم، عن قرار برفع سعر الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس، لتكون 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض لليلة واحدة.
وأكد المركزي، في بيان اليوم، أنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف؛ لتكون مثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.