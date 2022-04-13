باكستان ترحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

رحّبت باكستان بالقرار الذي أصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيدة بنجاح اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي استضاف الحوار اليمني الداخلي في الرياض، وإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة عن هدنة في اليمن.