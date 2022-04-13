باكستان ترحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

رحّبت باكستان بالقرار الذي أصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيدة بنجاح اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي استضاف الحوار اليمني الداخلي في الرياض، وإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة عن هدنة في اليمن.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أن باكستان تعدّ إنشاء المجلس خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ستساعد في تعزيز الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية.
وأكدت أن إسلام آباد تدعم بالكامل مبادرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة العربية السعودية للتسوية السلمية للصراع في اليمن، حاثة جميع أطراف النزاع اليمنية على الانخراط في حوار هادف لإنهاء الأعمال العدائية وضمان السلام والاستقرار الإقليميين.