باكستان.. حجب الثقة عن رئيس الحكومة "عمران خان"

وقبل تأجيله كان تصويت البرلمان مقررًا السبت، وطلب التصويت المقدم من زعيم المعارضة شهباز شريف في البند الرابع من جدول أعمال اليوم، وذلك بعد أيام من منع خان محاولة مماثلة؛ وهو ما قد يزيد من حالة الغموض السياسي والاقتصادي في باكستان.