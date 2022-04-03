باكستان.. حل مجلس الوزراء وتوقعات بانتخابات مبكرة خلال 90 يومًا

وذكرت القناة أن الإدارة المحلية قررت تفعيل "البند رقم 144" في العاصمة بغية "لمنع وقوع أي حوادث سيئة في اليوم الحاسم"، موضحة أن نائب عمدة إسلام آباد أكد في بيان أن "المنطقة الحمراء" "التي تضم المباني الحكومية والعسكرية وكذلك مقر إقامة رئيس الدولة ورئيس الوزراء"؛ تم تسييجها بالأسلاك الشائكة، علاوة على تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة عمومًا.