باكستان.. 22 قتيلاً عقب سقوط حافلة مكتظة بالركاب في وادٍ سحيق

انحرفت حافلة مسرعة عن طريق جبلي ضيق وسقطت في وادٍ بمنطقة نائية في جنوب غربي باكستان، اليوم الأربعاء؛ ما أسفر عن مصرع 22 راكباً؛ من بينهم نساء وأطفال.
وقال نائب مدير منطقة قلعة سيف الله بإقليم بلوشستان محمد قاسمن، إن المنقذين ما زالوا يحاولون نقل الجثث إلى مستشفى قريب، مضيفاً أنه ليس هناك ناجون على ما يبدو.
ولم يتم التوصل على الفور إلى سبب الحادث، لكن السلطات قالت إن الطقس كان جيداً وقت وقوع الحادث، موضحة أن الشرطة تبحث في مشكلات ميكانيكية محتملة أو خطأ بشري.
وقال شهود إن الحافلة كانت تبدو مسرعة عندما فقد السائق السيطرة عليها لتسقط في الوادي.
وأعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي؛ ومسؤولون حكوميون آخرون، عن أسفهم بسبب الحادث المأساوي، وأمروا السلطات باتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم جثث الركاب إلى ذويهم.