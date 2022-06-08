باكستان.. 22 قتيلاً عقب سقوط حافلة مكتظة بالركاب في وادٍ سحيق

ولم يتم التوصل على الفور إلى سبب الحادث، لكن السلطات قالت إن الطقس كان جيداً وقت وقوع الحادث، موضحة أن الشرطة تبحث في مشكلات ميكانيكية محتملة أو خطأ بشري.