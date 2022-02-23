بالأسماء.. الإمارات تدرج فردًا و5 كيانات ضمن قائمة الداعمين للإرهاب

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار الوزاري رقم /13/ لسنة 2022، الذي تضمن إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له، وفق وكالة أبناء الإمارات "وام" .

ويجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة، حيث إن هذه الشركات والأفراد مرتبطين بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين.

وتشمل القائمة المدعو "عبده عبدالله دائل أحمد".

أما الكيانات التي شملتها القائمة فتضم ما يلي ..

1. العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية.

2. شركة الحظاء للصرافة.

3. معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير.

4. الناقلة ثري /9109550 IMO/ 5.

5. بيريدوت للتجارة والشحن ذ م م.