بالأسماء.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 26 روسيًا بينهم متحدث الكرملين

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 26 سياسيًا وصحفيًا ورجل أعمال بينهم دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوردت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الأسماء مبررة أن القرار جاء "نظرًا لخطورة الوضع، حيث يرى المجلس أنه يجب إضافة 26 فردًا ومنظمة واحدة إلى قائمة الأفراد والمنظمات الخاضعة للعقوبات".

وبالإضافة إلى دميتري بيسكوف، تضمنت القائمة:

الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط" إيغور سيتشين

رئيس شركة "ترانس نفط" نيقولاي توكاريف

مؤسس وأكبر مساهم في "USM" القابضة أليشر عثمانوف

رئيس مجلس إدارة "ألفا بنك" بيتر آفين

شريك في ملكية مجموعة "ألفا" ميخائيل فريدمان

عازف التشيلو ورجل الأعمال سيرغي رولدوغين

نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو

وزير البناء والإسكان والتنمية الاجتماعية إيريك فيزولين

وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف

النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي أندريه تورتشاك

المخرج تيغران كوزيان

الصحفية أولغا سكابييفا

رئيس مجلس إدارة مطار "شيريميتيفو" ألكسندر بونومارينكو

رئيس تحرير وكالة "الأنباء الروسية" ريغنوم موديست كوليروف

رئيس تحرير إذاعة "موسكو تتحدث" رومان بابايان

الكاتب والرئيس المشارك لحزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" زاخار بريليبين

الصحفي ومقدم البرامج على قناة RT أنطون كراسوفسكي

الصحفي ومقدم البرنامج على قناة "روسيا -1" أركادي مامونتوف

النائب الأول لقائد أسطول البحر الأسود سيرغي بينتشوك

نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الفريق أليكسي آفدييف

نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الفريق رستم مرادوف

قائد جيش الأسلحة المشتركة الثامن للمنطقة العسكرية الجنوبية الفريق أندري سيشيفوي

المساهم الرئيسي في شركة الاستثمار "مجموعة فولغا" وصاحب حصة في بنك "روسيا" غينادي تيمشينكو

رئيس مجلس إدارة "سيفرستال" أليكسي مورداشوف

رئيس "برومسفياز بنك" بيوتر فرادكوف.