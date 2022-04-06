بالتزامن مع الدعم الأمريكي لكييف.. روسيا تصعّد هجماتها على أوكرانيا

بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عزمها تقديم مساعدة عسكرية إضافية جديدة لكييف؛ واصلت روسيا، اليوم الأربعاء، تصعيد عملياتها العسكرية على عدة جبهات بأوكرانيا.
وأكدت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن القتال الضاري والضربات الجوية الروسية مستمران في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة؛ فيما رأت وزارة الدفاع أن "الوضع الإنساني في المدينة يزداد سوءًا".
وأضافت حسب "رويترز": "معظم السكان المتبقين البالغ عددهم 160 ألفًا ليس لديهم كهرباء أو اتصالات أو دواء أو تدفئة أو ماء. القوات الروسية منعت وصول المساعدات الإنسانية، ومن المرجّح أن تضغط على المدافعين عن المدينة للاستسلام".
وأعلن حاكم "لفيف" في غرب أوكرانيا، عدم ورود أي تقارير عن إصابات جراء انفجارات دوت في منطقته مساء الثلاثاء؛ في حين أسفر قصف مدفعي روسي على قريتين قرب العاصمة كييف عن سقوط 12 قتيلًا.
وتحدث الحاكم مكسيم كوسيتسكي عبر تطبيق تلغرام، عن سماع "دوي انفجارات قرب راديخيف"، البلدة الواقعة على بُعد نحو 70 كيلومترًا شمال شرقي لفيف، ودعا "الجميع إلى البقاء في الملاجئ".
وفي منشور لاحق أورد الحاكم أنه "حتى الساعة لا معلومات عن سقوط ضحايا"؛ وفق ما نقلته "فرانس برس".
وفي منطقة كييف، قالت النيابة العامة الأوكرانية في منشور على تطبيق تلغرام: إن 12 شخصًا قُتِلوا في قصف مدفعي روسي استهدف قريتي فيليكا دميركا وبوغدانيفكا القريبتين من العاصمة.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حض مجلس الأمن الدولي -الثلاثاء- على التحرك فورًا لمواجهة "جرائم الحرب" التي ترتكبها روسيا في بلاده؛ في اتهامات تنفيها موسكو.
وبعد موجة الصدمة التي سبّبها العثور على العديد من الجثث نهاية الأسبوع الماضي في مدينة بوتشا قرب كييف حيث تتهم أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب مجزرة، كثّف الاتحاد الأوروبي وواشنطن ضغوطهما الاقتصادية والدبلوماسية على روسيا.
والثلاثاء زار وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي مدينة بوتشا، وأكد للصحافيين أن "عشرات الجثث" لا تزال في المنازل وفي الغابات المحيطة بالمدينة.
وفي سياق مُوازٍ، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، أن واشنطن ستقدم لكييف شحنة إضافية من صواريخ جافلين المضادة للدبابات بقيمة 100 مليون دولار، لمساعدة أوكرانيا على التصدي للعمليات العسكرية الروسية.