بالتزامن مع الدعم الأمريكي لكييف.. روسيا تصعّد هجماتها على أوكرانيا

وأضافت حسب "رويترز": "معظم السكان المتبقين البالغ عددهم 160 ألفًا ليس لديهم كهرباء أو اتصالات أو دواء أو تدفئة أو ماء. القوات الروسية منعت وصول المساعدات الإنسانية، ومن المرجّح أن تضغط على المدافعين عن المدينة للاستسلام".