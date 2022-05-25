بالتوازي مع معارك الدفاع.. لماذا تجمع أوكرانيا جثث الجنود الروس؟

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال أنطون إيفانيكوف قائد فرع التعاون العسكري المدني بالقوات المسلحة الأوكرانية، والذي ينسق هذه الجهود، إن الجثث تُستخدم أحياناً ضمن جهود تبادل الأسرى وفي أوقات أخرى في عمليات تبادل الجثث الأوكرانية، موضحاً أن جثث المسؤولين رفيعي المستوى قد تكون ذات قيمة خاصة في التبادل.