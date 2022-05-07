بالفيديو.. أوكرانيا تدمر سفينة إنزال روسية ضخمة في البحر الأسود

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم (السبت)، مقطع فيديو يوثق ضرب سفينة روسية ضخمة من طراز "سيرنا"، في جزيرة الأفعى وسط البحر الأسود بواسطة طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار".
وذكرت عبر "تويتر"، أن صواريخ طائرة "بيرقدار" دمرت سفينة روسية أخرى، ويتعلق الأمر هذه المرة بسفينة من مشروع "سيرنا".
و"سيرنا" هي فئة من سفن الإنزال الروسية، قامت ببنائها شركة فوستوشنيا فيرف، التي صنعت نحو 12 سفينة من نفس الطراز بين عامي 1994 و2014.
وأتى تدمير السفينة "سيرنا" قبل يومين من احتفال روسيا بعيد النصر، الذي يعد مناسبة وطنية لا مثيل لها، ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة للجيش الروسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سيرغب في استغلال المناسبة للإعلان عن تحقيق مكاسب كبيرة في الحرب في أوكرانيا.