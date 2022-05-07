بالفيديو.. أوكرانيا تدمر سفينة إنزال روسية ضخمة في البحر الأسود

وأتى تدمير السفينة "سيرنا" قبل يومين من احتفال روسيا بعيد النصر، الذي يعد مناسبة وطنية لا مثيل لها، ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة للجيش الروسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سيرغب في استغلال المناسبة للإعلان عن تحقيق مكاسب كبيرة في الحرب في أوكرانيا.