بالفيديو.. البنك الدولي يؤكد الدعم اللا مشروط للشعب اليمني

وقال "بلحاج"، في تصريح صحفي على هامش المشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية: وفد البنك الدولي عقد، اليوم، لقاء مهمًا مع أمين عام مجلس التعاون تركز على المشاورات اليمنية- اليمنية الجارية.