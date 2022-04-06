العالم
بالفيديو.. البنك الدولي يؤكد الدعم اللا مشروط للشعب اليمني
أبدى تمنياته بنجاح المشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون
شدد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج على دعم البنك اللا مشروط للشعب اليمني، متمنيًا للحوار اليمني النجاح، وأن يخرج بنتائج مُرْضية للجميع.
وقال "بلحاج"، في تصريح صحفي على هامش المشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية: وفد البنك الدولي عقد، اليوم، لقاء مهمًا مع أمين عام مجلس التعاون تركز على المشاورات اليمنية- اليمنية الجارية.
وأضاف: عقدنا لقاء آخر مع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، تدارسنا فيه الوضع في اليمن ومدى التقدم في سير المشاورات والحوار اليمني- اليمني، ودعم البنك الدولي لليمن الذي وضع الشعب اليمني منذ سنوات في صدارة اهتماماته.
وأردف: البنك وضع أكثر من مليارين و500 مليون دولار خلال السنوات الماضية، وهذا الدعم سيستمر ويتطور بشكل إيجابي.