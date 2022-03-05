بالفيديو .. الجيش الأوكراني يأسر طيارًا روسيًا قصف المناطق السكنية

أسر الجيش الأوكراني طيارًا روسيًا بعد إسقاط طائرته، اليوم (السبت).
ونشر حساب موقع "نيكستا تي"، مقطع فيديو أثناء التحقيق مع الطيار الأسير.
وذكر الموقع أن الطيار كان يقصف المناطق السكنية في مدينة تشيرنيغيف.
في سياق متصل، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن الإعلام الأوكراني الرسمي، أن الطيار الذي قبض عليه الجيش الأوكران يدعى "كراسنويارتسيف".
وبين المرصد أن "كراسنويارتسيف" ظهر في صورة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" خلال زيارته لقاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري برفقة رئيس النظام السوري بشار الأسد وبعض الطيارين الروس ممن شاركوا في تدمير المدن السورية وقتل أهلها.