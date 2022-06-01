بالفيديو.. الخطوط البريطانية تلغي رحلاتها الجوية وتربك المسافرين.. والشرطة تتدخل في المطارات

وقال خبراء بريطانيون إن صناعة الطيران تعاني حاليًا نقصًا كبيرًا في الموظفين بعد التخلي عن الآلاف منهم خلال جائحة كورونا، والعودة السريعة والقوية للطلب على السفر المحلي والدولي؛ إذ أسهم انهيار الطلب على السفر بسبب الأزمة العالمية إلى تسريح الموظفين، وعدم تدريبهم وفق الجداول الزمنية اللازمة لمزاولة مهنتهم، وهم الآن يكافحون لتوظيف موظفين جدد، ومعالجة المتطلبات والفحوصات اللازمة لاستئناف أعمالهم.