بالفيديو.. الخطوط البريطانية تلغي رحلاتها الجوية وتربك المسافرين.. والشرطة تتدخل في المطارات

شهدت المطارات البريطانية أمس حالة غير مسبوقة من إلغاء الرحلات الجوية في مختلف مطارات المملكة المتحدة، التي شهدت طوابير طويلة من المسافرين، وتكدسًا واسعًا للأمتعة في مطارات "هيثرو" و"جاتويك" و"مانشستر" وعدد من المطارات الأخرى.
وتفصيلاً، ألغت الخطوط البريطانية 142 رحلة طيران من مطار "هيثرو" أمس الثلاثاء، كما ألغت شركة "إيزي جيت" للطيران 31 رحلة طيران خلال يوم واحد، بما في ذلك الرحلات الداخلية والدولية المتجهة إلى إيطاليا وإسبانيا والتشيك وبولندا وإيرلندا.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مطار "مانشستر" شهد كذلك إلغاء شركة "توي" عشرات الرحلات الجوية؛ ما زاد الفوضى التي يواجهها الركاب في أنحاء المطارات كافة. وأضافت الصحيفة بأن المسافرين يقاتلون في طوابير طويلة؛ ما اضطر مطار "مانشستر" لاستدعاء الشرطة للتدخل، وإنزال بعض الركاب من الطائرة.
ونشرت الصحف البريطانية كذلك مقاطع فيديو وصورًا، توضح حالة الفوضى التي تشهدها المطارات البريطانية حاليًا.
وقال خبراء بريطانيون إن صناعة الطيران تعاني حاليًا نقصًا كبيرًا في الموظفين بعد التخلي عن الآلاف منهم خلال جائحة كورونا، والعودة السريعة والقوية للطلب على السفر المحلي والدولي؛ إذ أسهم انهيار الطلب على السفر بسبب الأزمة العالمية إلى تسريح الموظفين، وعدم تدريبهم وفق الجداول الزمنية اللازمة لمزاولة مهنتهم، وهم الآن يكافحون لتوظيف موظفين جدد، ومعالجة المتطلبات والفحوصات اللازمة لاستئناف أعمالهم.
وقالت الحكومة البريطانية إن شركات الطيران حصلت على ثمانية مليارات جنيه إسترليني من الدعم، ومع ذلك يشهد اليوم استمرارًا للفوضى في المطارات في مختلف أنحاء بريطانيا مع تأثر 20% من الرحلات الجوية كافة في المملكة المتحدة.