بالفيديو.. مواجهة غير آمنة بين زوارق إيرانية وسفينتين أمريكيتين في مضيق هرمز

أعلنت البحرية الأمريكية أن ثلاث سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني قامت بمواجهة غير آمنة وغير مهنية، خلال عبور روتيني للسفينتين "يو إس إس سيروكو" و"يو إس إن إس"، أمس في المياه الدولية بمضيق هرمز، وفقاً لما أوردته "يورونيوز" اليوم (الثلاثاء).
وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في بيان: "انطلق زورق تابع للحرس الثوري الإيراني، نحو السفينة يو إس إس سيروكو التابعة للبحرية، بسرعة عالية بشكل خطير ولم يغير مساره إلا بعد أن أطلقت السفينة الأمريكية تحذيراً مسموعاً".
وأضافت: "كما جاء زورق إيراني ثانٍ على بُعد 50 ياردة من السفينة الأمريكية، مما دفعها إلى إطلاق شعلة تحذير".
وأفادت القيادة بأن الملاحقة استمرت لقرابة الساعة، وانتهت عندما غادرت الزوارق الإيرانية المنطقة.
وشددت على أن القوات البحرية الأمريكية ستظل يقظة، وستواصل العمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي.