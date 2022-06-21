بالفيديو.. مواجهة غير آمنة بين زوارق إيرانية وسفينتين أمريكيتين في مضيق هرمز

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في بيان: "انطلق زورق تابع للحرس الثوري الإيراني، نحو السفينة يو إس إس سيروكو التابعة للبحرية، بسرعة عالية بشكل خطير ولم يغير مساره إلا بعد أن أطلقت السفينة الأمريكية تحذيراً مسموعاً".