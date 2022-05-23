بالفيديو .. 4 قتلى و21 مصاباً في انهيار مبنى جنوب إيران

قُتل 4 أشخاص على الأقل، واعتبر العشرات في عداد المفقودين؛ جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة آبدان جنوب غربي إيران، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم (الاثنين).