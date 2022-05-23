بالفيديو .. 4 قتلى و21 مصاباً في انهيار مبنى جنوب إيران

قُتل 4 أشخاص على الأقل، واعتبر العشرات في عداد المفقودين؛ جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة آبدان جنوب غربي إيران، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم (الاثنين).
وبين التلفزيون أن أجزاء انهارت من مبنى متروبول، المؤلف من عشر طبقات، والواقع في مدينة آبادان، مركز محافظة خوزستان".
وأضاف أن أسباب انهيار المبنى قيد التحقيق.
من جهته، أوضح المتحدث باسم هيئة الإغاثة الوطنية مجتبى خالدي، أن 21 شخصاً أصيبوا في الانهيار.
من ناحيتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية في خوزستان، أن 80 شخصاً على الأقل علقوا جراء انهيار المبنى، وأن العمل جارٍ لإنقاذهم.
ونشر حساب "إيران بالعربية" على "تويتر" مقطع فيديو للمبنى المنهار وأشخاص يجلون قتلى وجرحى.