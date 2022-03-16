"بايدن": بوتين مجرم حرب.. وسنواصل إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

وتفصيلاً، أفادت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي بأن بايدن كان "يتحدث من قلبه" بعدما شاهد على التلفاز صورًا "للأفعال الهمجية التي يقوم بها دكتاتور متوحش عبر غزوه بلدًا آخر"، على حد تعبيرها، نقلاً عن فرانس برس.