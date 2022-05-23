"بايدن": روسيا يجب أن تدفع ثمناً طويل الأمد على وحشيتها في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين)، في طوكيو، أن "روسيا يجب أن تدفع ثمناً طويل الأمد على وحشيتها في أوكرانيا"، من ناحية العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وقال "بايدن": "إن الأمر لا يقتصر على أوكرانيا فقط؛ لأنه إذا لم يتم الإبقاء على العقوبات على مستويات عدة، فأي إشارة سوف توجه إلى الصين حول ثمن محاولة السيطرة على تايوان بالقوة؟" وفقاً لـ"فرانس 24".
وصدّق "بايدن" على حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها نحو 40 مليار دولار، أول من أمس، خلال زيارة لكوريا الجنوبية في إطار أول جولة يقوم بها، كرئيس للولايات المتحدة، في آسيا.