"بايدن": روسيا يجب أن تدفع ثمناً طويل الأمد على وحشيتها في أوكرانيا

وقال "بايدن": "إن الأمر لا يقتصر على أوكرانيا فقط؛ لأنه إذا لم يتم الإبقاء على العقوبات على مستويات عدة، فأي إشارة سوف توجه إلى الصين حول ثمن محاولة السيطرة على تايوان بالقوة؟" وفقاً لـ"فرانس 24".