بايدن: سنزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية لضرب أهداف روسية رئيسية

وفي مقال للرأي في صحيفة "نيويورك تايمز"، قال بايدن: "لقد تحركنا بسرعة لإرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا، حتى تتمكن من القتال في ساحة المعركة وتكون في أقوى وضع ممكن على طاولة المفاوضات".