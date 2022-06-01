بايدن: سنزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية لضرب أهداف روسية رئيسية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تطورًا؛ حتى تتمكن من "ضرب أهداف رئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة".
وفي مقال للرأي في صحيفة "نيويورك تايمز"، قال بايدن: "لقد تحركنا بسرعة لإرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا، حتى تتمكن من القتال في ساحة المعركة وتكون في أقوى وضع ممكن على طاولة المفاوضات".
وقال بايدن: "نحن لا نشجع أوكرانيا ولا نُمَكّنها من توجيه ضربات عسكرية تتجاوز حدودها.. ما دامت الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يتعرضوا لهجوم فلن ننخرط بشكل مباشر في النزاع".
وأكد الرئيس الأمريكي: "نحن لا نسعى لحرب بين حلف الناتو وروسيا".
وكان مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلن أنه سيجري تسليم القوات الأوكرانية نظام "هيمارس" في الأسابيع المقبلة.
وقال المسؤول في البنتاغون: إن القوات الأوكرانية ستتسلم، في الأسابيع المقبلة، نظام "هيمارس" الصاروخي المدفعي؛ مضيفًا أن ذلك "لا يهدد روسيا"؛ وفق "سكاي نيوز".
وأشار إلى أن المجموعة الدفاعية لدعم أوكرانيا ستجتمع بعد أسبوعين في بروكسل، وستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية ودفاعية جديدة لكييف.
ويأتي الحديث عن نظام "هيمارس" بعدما استبعد بايدن تزويد أوكرانيا بقاذفات صواريخ متعددة "MLRS"، قادرة على الوصول إلى الأراضي الروسية.
وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين بارزين قولهم إن إدارة بايدن تستعد للارتقاء بنوع الأسلحة التي تقدّمها إلى أوكرانيا.
وطالَبَ المسؤولون الأوكرانيون، في أكثر من مناسبة، بـ"أسلحة أقوى وأثقل" لمواجهة التقدم المستمر للقوات الروسية، التي تركز مؤخرًا كل جهودها على مناطق دونيتسك ولوهانسك الشرقية.