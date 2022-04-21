"بايدن" لـ"بوتين": لن تنجح أبداً في احتلال أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس): "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينجح أبداً في احتلال أوكرانيا".
وأضاف "بايدن" خلال كلمة مباشرة عن أوكرانيا: "إن وحدتنا في الوطن مع حلفائنا وشركائنا، ووحدتنا مع الشعب الأوكراني، تبعث رسالة لا لبس فيها إلى بوتين وهي أنه لن ينجح أبدًا في السيطرة على كل أوكرانيا واحتلالها".
وبيّن أنه أجاز تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا حجمها 800 مليون دولار أخرى، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأوضح "بايدن" أن الحزمة الجديدة ستشمل مدفعية ثقيلة و144 ألف طلقة ذخيرة وطائرات مسيرة تكتيكية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا دليل بعد على سقوط ماريوبول بالكامل، رداً على إعلان "بوتين" عن سقوط المدينة في قبضة القوات الروسية.