"بايدن" لـ"بوتين": لن تنجح أبداً في احتلال أوكرانيا

وأضاف "بايدن" خلال كلمة مباشرة عن أوكرانيا: "إن وحدتنا في الوطن مع حلفائنا وشركائنا، ووحدتنا مع الشعب الأوكراني، تبعث رسالة لا لبس فيها إلى بوتين وهي أنه لن ينجح أبدًا في السيطرة على كل أوكرانيا واحتلالها".