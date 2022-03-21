بايدن: لدينا معلومات استخباراتية بأن روسيا ستشن هجمات سيبرانية على أمريكا

ومن جهة أخرى، صرّحت نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا الإلكترونية والناشئة آن نويبرغر للصحافيين بأنه على الرغم من تحذير بايدن "لا يوجد يقين بأنه سيحدث هجوم إلكتروني على البنى التحتية الحيوية"، موضحة أنه تم رصد "نشاط تحضيري" ولكن لم يتم الكشف عن أي إشارة على وقوع هجوم "محدد".