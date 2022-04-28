بايدن: لن نسمح لروسيا بترهيب أوروبا بورقة الطاقة

وأوضح المسؤولان لوكالة "أسوشيتد برس" وطلبا عدم ذكر اسميهما، إن الدعم المقترح لبايدن من المتوقع أن يستمر على مدار 5 أشهر، وبه أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و8.5 مليارات دولار مساعدة اقتصادية، إضافة إلى مساعدات إنسانية وغذائية.