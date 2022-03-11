بايدن: موسكو ستدفع ثمناً باهظاً إن استخدمت أسلحة كيماوية في أوكرانيا

أعلن بايدن "سحب مسمى دولة تفضيلية من روسيا لتصبح دولة عادية بالمعاملة التجارية"، مضيفاً أن "سحب مسمى دولة تفضيلية من روسيا سيؤثر على اقتصادها". وسوف يمهد هذا التغيير، الذي قال بايدن إنه اتخذ بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، الطريق أمام الولايات المتحدة لفرض رسوم على قطاع عريض من السلع الروسية ويزيد الضغط على اقتصاد يقف على حافة ركود شديد.