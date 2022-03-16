"بايدن": نعمل على شل الاقتصاد الروسي لمنع تمويل الحرب على أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء): "إن واشنطن تعمل على شل اقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعقوبات لمنعه من تمويل الحرب ضد أوكرانيا".