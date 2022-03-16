"بايدن": نعمل على شل الاقتصاد الروسي لمنع تمويل الحرب على أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء): "إن واشنطن تعمل على شل اقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعقوبات لمنعه من تمويل الحرب ضد أوكرانيا".
وأضاف في خطاب متلفز: "إن العالم موحد في تصميمه على تكبيد بوتين ثمناً باهظاً لما ارتكبه في أوكرانيا".
وبين أن أمريكا فرضت عقوبات على روسيا مع حلفائها ولكنها ستكون أكثر قسوة لاحقاً.
وذكر أن واشنطن بدأت تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا قبل الحرب الروسية عليها.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده وفرت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 350 مليون دولار.
ولفت إلى أنه يستخدم تفويضاً لتفعيل مساعدات لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار ليكون مجموع ما قُدم إليها مليار دولار.