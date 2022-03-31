"بايدن": نعمل على منع روسيا من استخدام الطاقة كسلاح حرب

وأعلن "بايدن" في وقت سابق اليوم، خطة لسحب 180 مليون برميل من النفط على مدار 6 أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي، داعيًا الكونجرس إلى فرض غرامات على الشركات المالكة لآبار نفط لم تُستخدم منذ سنوات.