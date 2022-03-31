"بايدن": نعمل على منع روسيا من استخدام الطاقة كسلاح حرب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب تلفزيوني، اليوم (الخميس): "إن أمريكا تعمل مع حلفائها لمنع روسيا من استخدام الطاقة كسلاح في حربها على أوكرانيا".
وأضاف: "إن العقوبات تشل اقتصاد روسيا وتسمح للأوكرانيين بالدفاع عن بلدهم".
وتابع "بايدن": "ينبغي لنا أن نكون مستقلين في مجال الطاقة على الأمد الطويل، وقد حصلنا على تعهدات من بعض الحلفاء للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لهم".
وذكر أن الحرب التي يشنها الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا، تسببت في انخفاض المعروض النفطي عالميًا وارتفاع الأسعار، كما أن حظر النفط الروسي عن الأسواق تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأشار إلى أن "بوتين يعزل نفسه على ما يبدو، ولا دليل واضحًا على أنه يسحب قواته".
واعتبر الرئيس الأمريكي أن "الوقت ليس مناسبًا كي تحقق شركات النفط أرباحًا قياسية وبعضها لا يريد زيادة الإمدادات".
وأعلن "بايدن" في وقت سابق اليوم، خطة لسحب 180 مليون برميل من النفط على مدار 6 أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي، داعيًا الكونجرس إلى فرض غرامات على الشركات المالكة لآبار نفط لم تُستخدم منذ سنوات.